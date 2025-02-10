Bursa'da Kamyonet Dereye Düştü: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasında, kamyonet dereye düştü. Olayda yaralanan sürücü M.E., hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, M.E. idaresindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta Gökdere'ye düştü. Kazanın ardından çevredekiler durumu derhal yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda, M.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde, kamyonet çekici yardımıyla dere yatağından çıkartıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.