Bursa'da Kargaların Kahramanlığı: Yaralı Arkadaşlarına Yardım Eli

Bursa'da Kargaların Kahramanlığı

Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga, yaralı bir arkadaşlarının yerini gösterdi. Merkez Osmangazi ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren, kargaların uçarak çıkardığı sesler, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.

Yaralı Karganın Fark Edilmesi

Alçaktan insanların üstüne doğru uçarak öten kargalar, aynı bölgedeki ağaç ve aydınlatma direklerine konarak iletişim kurdu. Bu iletişim sayesinde, sokak kenarındaki ağaçların altında yaralı olarak bulunan bir karga fark edildi.

Kargaların çıkardığı sesler ve yaralı karganın tedavi altına alındığı anlar, Anadolu Ajansı tarafından kaydedildi. Yaralı karganın tedavi edilmesi, kargaların sıkı sosyal bağlarının ve yardımlaşmalarının güzel bir örneği oldu.

Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.

Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.