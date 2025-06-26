Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu

Bursa'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişinin Cesedi Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolduğu bildirilen 61 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu.

Dün sabah saatlerinde İnegöl'ün Hamzabey Mahallesi'ne otostopla giden Göktaş'a ulaşamayan ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle incelemelerde bulunuldu. Yapılan aramalar sonucunda Göktaş'ın cansız bedeni barajda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cesedinin bulunduğu yerden alınan Göktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.