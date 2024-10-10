DOLAR
34,2 0,08%
EURO
37,46 -0,05%
ALTIN
2.885,76 -0,57%
BITCOIN
2.072.252,33 -0,29%

Bursa'da Kayıp 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu Aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:06
Bursa'da Kayıp 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu Aranıyor

Bursa'da Kaybolan 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu Aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için kapsamlı bir arama çalışması sürmektedir.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu'nun kaybolduğu gün, mahalledeki bir bakkal dükkanından çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği bildirilmektedir. Eroğlu hakkında yapılan kayıp ihbarı sonrasında, jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin Çalışmalarına Destek

Arama çalışmalarına, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma ile Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) gibi kuruluşların yanı sıra 13 ekipte toplam 54 kişi katılmaktadır. Ekipler, Ovaesemen ve çevresindeki yerleşim yerleri ile göletler ve akarsularda arama yapmaktadır.

Gelişmeler ve Kullanılan Ekipmanlar

Arama sürecinde 2 drone ve 3 iz takip köpeği kullanılmakta, ancak şu ana kadar Nur Cemil Eroğlu'na ait herhangi bir iz bulunamamıştır. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması
2
Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında
3
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar
5
Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası 2025'te Görülecek
6
Kocaeli'de Otobüste Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı
7
Kırkağaç'ta Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak