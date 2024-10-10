Bursa'da Kayıp 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu Aranıyor

Bursa'da Kaybolan 68 Yaşındaki Nur Cemil Eroğlu Aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için kapsamlı bir arama çalışması sürmektedir.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu'nun kaybolduğu gün, mahalledeki bir bakkal dükkanından çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği bildirilmektedir. Eroğlu hakkında yapılan kayıp ihbarı sonrasında, jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin Çalışmalarına Destek

Arama çalışmalarına, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma ile Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) gibi kuruluşların yanı sıra 13 ekipte toplam 54 kişi katılmaktadır. Ekipler, Ovaesemen ve çevresindeki yerleşim yerleri ile göletler ve akarsularda arama yapmaktadır.

Gelişmeler ve Kullanılan Ekipmanlar

Arama sürecinde 2 drone ve 3 iz takip köpeği kullanılmakta, ancak şu ana kadar Nur Cemil Eroğlu'na ait herhangi bir iz bulunamamıştır. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.