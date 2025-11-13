Bursa'da 'Konut Almayın' Uyarısına Uzmanlardan Sert Tepki

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın ‘Bursa merkez ilçelerinde konut almayın, kiralamayın’ paylaşımı tartışma yarattı; uzmanlar riskin parsel bazında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:05
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sosyal medyada paylaştığı "Bursa merkez ilçelerinde konut almayın, kiralamayın" çağrısı kentte geniş yankı uyandırdı. Ercan, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini özellikle işaret etmişti.

Uzmanlardan parsel bazında değerlendirme vurgusu

TMMOB Güney Marmara Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yıldız ise açıklamaya sert tepki gösterdi. Yıldız, deprem riskinin ilçe bazında genellenemeyeceğini, aynı mahalle veya hatta yan yana iki parsel arasında dahi zemin farklılıkları olabileceğini belirtti.

Yıldız, "Henüz 6 Şubat’ın etkilerini atlatamadığımız bu günlerde, hemen hemen her gün Sındırgı depremlerini bölgemizde hissediyoruz. Son 3 aylık dönemde 16 binin üzerinde ve Marmara Bölgesi’nde birçok vatandaşımızın yakından hissettiği depremlerin ardından, bazı illerimiz için ilçe ismi verilerek yüksek nüfuslu bölgelerde, yaşamayın, ev almayın, kiralamayın gibi bilimden uzak açıklamaların karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mühendislik çalışmaları ve mikro bölgeleme önemine dikkat

Yıldız, yapı ve zeminlerin güvenli hale gelmesi için mühendislik hizmetiyle yapılan detaylı analizlerin şart olduğunu vurguladı. Parsel bazında hazırlanan zemin ve temel etüt raporlarının yalnızca depremsellik değil; taşıma gücü, oturma, şişme, heyelan, kütle hareketleri, sel ve taşkın riski gibi çoklu parametreleri değerlendirdiğini söyledi.

Başkan, Bursa’nın adı geçen merkez üç ilçesinde mikro bölgeleme etüt çalışmalarının kısmen tamamlandığını ve bazı alanlarda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu hatırlattı. Ayrıca akademisyenler ve kamu yetkililerinin, vatandaşları paniğe sevk edecek açıklamalar konusunda hassas davranması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, uzmanlar deprem riskinin sadece ilçe adına bakılarak değerlendirilmemesi gerektiğini; parsel ve yapı özelinde yapılan bilimsel etütler ile yönetmeliklere uygun inşa edilen yapıların riskin azaltılmasında belirleyici olduğunu vurguluyor.

TMMOB GÜNEY MARMARA JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI MEHMET YILDIZ

