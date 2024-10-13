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Bursa'da Lise Öğrencisine Çarpan Sürücü Tutuklandı

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı lise öğrencisi ağır yaralanırken, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:54
Bursa'da Lise Öğrencisine Çarpan Sürücü Tutuklandı

Bursa'da Lise Öğrencisine Çarpan Sürücü Tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, aracıyla bir lise öğrencisine çarpan şüpheli E.Ş. tutuklandı. Olay, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, E.Ş. tarafından kullanılan araç, Z.N.S adlı lise öğrencisine çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından E.Ş.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'bilinçli taksirle yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dikkat ve Uygun Sürücü Davranışları

Bu tür olayların önüne geçilmesi amacıyla, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları büyük önem taşımaktadır.

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