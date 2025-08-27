DOLAR
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi

Duaçınarı Mahallesi'nde kontrolden çıkan 16 BPZ 219 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Batuhan Güneş hayatını kaybetti; yolcu T.H. tedavi altında.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:05
Bursa'da motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Batuhan Güneş hayatını kaybetti. Olayda motosiklette bulunan diğer kişi T.H. ağır yaralı olarak tedavi altında.

Kaza ve ilk müdahale

İddialara göre, Batuhan Güneş yönetimindeki 16 BPZ 219 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu ve hastane bilgileri

Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürücü Batuhan Güneş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişi T.H. ise tedaviye Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kaldırıma çıktığı, yol kenarındaki iş yerlerinin duvarına çarptıktan sonra savrulduğu ve üzerindeki iki kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

