Bursa'da Nilüfer ve Doğancı Barajları Kuruma Noktasında — Doluluk Yüzde 0,54

Bursa'nın Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı kuraklıkla ortalama yüzde 0,54'e düştü; BUSKİ 1 Ekim'den itibaren 12 saatlik planlı su kesintisi uyguluyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:35




Doluluk yüzde 0,54'e geriledi, planlı kesintiler hayata geçirildi

Bursa'nın ana su kaynakları olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalaması yüzde 0,54 seviyesine geriledi.

Şehrin içme suyunun önemli bölümünü karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ile 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Bu iki baraj, Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlıyor ve mevcut verilere göre tamamen kuruma noktasına geldi.

Resmi ölçümlere göre, barajların ortalama doluluk oranı 21 Eylül'de yüzde 5,08 iken, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak kaydedildi.

Bunun üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde günlük 12 saat süreyle planlı su kesintisi uygulamaya başladı.

