Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Yangın üzerine, acil olarak Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına Hızla Müdahale

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel görev alıyor. Kısa sürede müdahaleler gerçekleştirilerek, yangının daha fazla yayılmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlgili ekiplerin, yangının seyrini kontrol altında tutma çabaları devam ederken, kamuoyuna güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmeye devam edilecektir.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.