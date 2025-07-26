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Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Başladı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:39
Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Başladı

Bursa'da Gürsu ve Kestel Arasındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği alan, Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında yer alıyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, görgü tanıklarının ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini gerektirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Kestel Belediyesi'nden Acil Uyarı

Kestel Belediyesinden yapılan bir açıklamada, Ağlaşan Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların yetkililerin uyarılarına uyması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz," ifadelerine yer verildi. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor....

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangından çıkan dumanlar, Bursa kent merkezinden de görüldü.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor....

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangından çıkan dumanlar, Bursa kent merkezinden de görüldü.

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