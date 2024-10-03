Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Bursa Çevre Yolu üzerindeki Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde trajik bir olay gerçekleşti. 62 yaşındaki Mustafa Altunkaynar adlı yaya, F.Y. isimli sürücünün kullandığı 16 ASN 585 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Olay Yeri İncelemesi

Kaza, Altunkaynar'ın yolun karşısına geçişi esnasında meydana geldi. Diğer sürücülerin 112 Acil Servis'e yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Altunkaynar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri ve Sürücünün Durumu

Mustafa Altunkaynar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası sürücü F.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.