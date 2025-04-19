Bursa'da Polis Aracı Trafik Kazasında İki Memur Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: Polis Memurları Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan polis aracındaki iki memur yaralandı. Kazada polis memuru A.D. (33) yönetimindeki polis aracı, Gürkan B. (33) idaresindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç ile Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak’ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Olay sonucunda, polis aracının sürücüsü A.D. ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı.

Yaralı polis memurları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı.