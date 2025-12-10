Bursa'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza İstanbul-İzmir Otobanı Hal Kavşağı'nda meydana geldi

Bursa'da bugün meydana gelen kazada, şeker pancarı yüklü tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bir hafif ticari araca, ardından bir kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje girerken, tır yola devrildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otobanı, Hal Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri ve çok sayıda polis ile sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 1’i ağır, toplam 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Olay yerinde şeker pancarlarının yola saçılması nedeniyle trafik ekipleri, bölgede yeni kazaların önlenmesi için tedbir aldı.

Kaza sonrası yürütülen çalışmalarda güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinde hasar tespiti ve araçların kaldırılması için ekipler çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamu güvenliği ve trafik akışı açısından yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve bölgeden geçen sürücülerin trafik uyarılarına uymaya çağırdı.

