Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje ve 60 Santimetrelik Heykel Ele Geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerinin operasyonunda Antik Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje, 60 santimetrelik heykel ve el detektörü ele geçirildi; iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:26
Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Antik Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje, 60 santimetre uzunluğunda heykel ve bir el detektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler S.Y. (23) ve A.Y. (51) hakkında adli işlem başlatıldı.

