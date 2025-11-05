Bursa'da Termal Sağlık: Alman Turistler Doruk Nilüfer Hastanesi'ne Hayran

Bursa'da Termal ve Medikal Sağlık Turizmi İlgi Odağı

Bursa, yeşili ile termalin medikal sağlık uygulamalarıyla buluştuğu merkez olarak yabancı ziyaretçilerin radarına girdi. Sağlık turizminin önemli dallarından biri olan kaplıcalar, Bursa'nın coğrafi avantajı sayesinde öne çıkıyor.

Türkiye'nin kaplıca potansiyeli ve Bursa'nın yükselen rolü

Türkiye, zengin coğrafi yapısı nedeniyle çok sayıda kaplıcaya sahip olup, dünyada ilk 7 ülke arasında yer alıyor. Bu avantajın sağlık yatırımlarıyla birleşmesi sonucu Bursa, tedavi amaçlı gelen turistlerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi.

Alman turistlerin Doruk Nilüfer Hastanesi izlenimleri

Bursa’ya gelen Alman turistler, termalin sağlıkla buluştuğu merkez olan Doruk Nilüfer Hastanesi'ndeki termal tesislerde uygulanan tedavi yöntemlerini gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemedi.

Alman turistler, Bursa’nın kültür varlığı kadar, sağlık yatırımlarının da dikkat çekici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bursa’ya daha çok zaman ayrılmalı ve daha çok yer gezilmeli. Termal su, her yerde bulunmaması, Bursa’yı bu konuda ön plana çıkarıyor. Burada böyle bir imkan olmasından dolayı Bursa çok şanslıdır. Bu hastanede değerlendirilip kullanılması hastalar için, iyileştirici yanının fazla olmasından dolayı çok önemli. Bu zamana kadar böyle bir hastane görmedim, öncelikle dikkatimi çeken şey hasta burada odak noktası ve önemseniyor. Bunun ön plana çıkartılması çok güzel bir durum. Her şey çok mükemmel kurgulanmış ve yapılıyor. Burada sağlık ve tedavi çok güzel bir şekilde bir araya getiriliyor, bu yapı çok güzel"

Doruk Hastanesi'nin donanımı

Nilüfer ilçesinde bulunan Doruk Hastanesi, 370 yatak kapasitesine çıkabilen yatak dizaynı, 13 ameliyathane, 100 uzman hekim, 400 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otopark ile öne çıkıyor. Ayrıca Güney Marmara’da tek tescilli heliport pisti gibi önemli bir donanıma da sahip.

Hastanenin hidroterapi bölümü; 2 yarı olimpik termal havuz, 2 refleksoloji havuzu, 4 hidroterapi havuzu, 4 çamur banyosu, 2 doktor balık havuzu, 3 medikal masaj salonu, 3 aile tedavi havuzu ve 6 ambiyans duşu ile farkını ortaya koyuyor.

