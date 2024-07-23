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Bursa'daki Fabrika Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yıldırım ilçesindeki yangın, çevre tesislere sıçradı; kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:28
Bursa'daki Fabrika Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevredeki tesislere de sıçrayarak büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın Bilgisi ve İtfaiye Müdahalesi

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple patlak verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yangının kontrol altına alınması için seferber oldu. Yangın, aynı zamanda bir tekstil fabrikasına ve depoya da yayıldı.

Yerel Halkın Destek Çabaları

Yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olan bölge sakinleri, hortumlarla alevlere su sıkarak destek verdiler. Bir vatandaş ise çatıda bulunan itfaiye erine hortumla su tutarak, yangınla mücadelesine yardımcı oldu.

Başkan Yılmaz'dan Açıklama

Yangın alanına gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilere yangının elyaflar ve süngerlerin bulunduğu bir depoya sıçradığını belirtti. Yılmaz, şu an itibarıyla yangının kısmen kontrol altına alındığını ve konutların yangından etkilenmediğini ifade etti. Ayrıca, yangın söndürme çalışmaları için tüm belediye ekiplerinin alanda olduğunu vurguladı.

Sürekli Gelişmeler

Başkan Yılmaz, bölgedeki konutlarda herhangi bir tahliye gereksinimi olmadığını, gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

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