Bursa’dan Kuveyt’e Turizm ve Spor Atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti hem bugünün hem de geleceğin güçlü turizm ve spor destinasyonları arasına taşımak amacıyla uluslararası tanıtım ve iş birliği çalışmalarını Kuveyt temaslarıyla güçlendirdi. Ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile turizm sektörü temsilcileri ve belediye bürokratları yer aldı.

Görüşmeler ve ziyaretlerin kapsamı

Programın ilk gününde Başkan Mustafa Bozbey ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'i ziyaret etti. Ardından Kuveyt Atletizm Federasyonu yetkililerinden Faisal Hasan Aldasem ile federasyon tesislerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Şeyh Mübarek Faysal Nawaf Al-Sabah (Kuveyt Olimpiyat Federasyonu Başkanvekili) ve Mohammad Said Alkhalfan (Kuveyt Olimpiyat Komitesi Genel Müdürü) ile bir araya gelinerek sportif iş birlikleri ve Kuveyt’ten Bursa’ya gelecek sporculara yönelik planlamalar ele alındı.

Temasların ikinci gününde ise Kuveyt Hentbol Federasyonu ziyaret edilerek Shebeen Alhajri, Gayed Al Adwani, Khaled Taleb ve Meshal Alqabandi ile hentbol alanındaki mevcut çalışmalar ve geleceğe dönük ortak projeler görüşüldü.

Sportif alanda ortak projeler

Mustafa Bozbey, Bursa ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, "Bursa ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile kültürel, ekonomik, ticari ve sportif alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptık" dedi.

Bozbey, atletizm alanında yakın iş birliği içinde oldukları Kuveyt Atletizm Federasyonu ile ortak projeler geliştireceklerini ve başarılı sporcuların yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Festival ve somut adımlar

Belediye, Kuveyt Atletizm Federasyonu’na bağlı takımları Ocak ayında düzenlenecek Bursa Uluslararası Spor Festivali'nde ağırlamayı planlıyor. Bozbey bu konuda, "Sportif alanda hayata geçirilebilecek iş birlikleri ile Kuveyt’ten Bursa’ya gelecek sporculara yönelik planlamaları ele aldık. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Spor Festivali’ne Kuveytli sporcuları da davet ettik" ifadelerini kullandı.

Kültür ve yatırım temasları

Program kapsamında Başkan Bozbey, Kuveyt’in köklü kültürel geleneği olan divaniyelere katılarak Kuwaiti Hasawi ailesi mensupları ve önceki dönem Kuveyt Ticaret Bakanı Faisal Abdulrahman Almedlij'in divaniyesinde Kuveytli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde Bursa’ya yönelik yatırım fırsatları, Kuveytli iş insanlarının beklentileri ve iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkilerin güçlendirilmesine dair değerlendirmeler paylaşıldı. Bozbey, bu kültürel buluşmaların Türkiye ile Kuveyt ilişkilerine önemli katkı sunacağına inandığını vurguladı.

İleriye dönük hedefler

Toplantılar sonucunda turizm, kültür ve spor ekseninde karşılıklı projelerin hayata geçirilmesi ve sporcu değişim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bursa’nın uluslararası tanıtımı ve Kuveyt ile kurulacak güçlü bağların, her iki kent ve ülke için kazanımlar yaratması amaçlanıyor.

