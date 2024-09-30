Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden Elif Çakır Hakkında Açıklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gazeteci yazar Elif Çakır'ın bir otelde gözaltına alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Olayın Gerçekliği

Açıklamada, Elif Çakır'ın arandığına dair bir bilginin otel kayıtlarına düştüğü, ancak bunun isimsellik nedeniyle yanlış anlaşılmalara yol açtığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü, bu durum üzerine Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden sorgulama yapmak için otel çalışanlarıyla iletişime geçti.

Yanlış Bilgi ve Gözaltı İddiaları

Görevli ekip, Çakır'ın otelden geçici olarak ayrıldığını öğrenince, geri döndüğünde kendisine ulaşmalarını istedi. Daha sonra, aynı gün otel görevlisi Elif Çakır’ın otele geri döndüğünü bildirdi. Emniyet ekipleri, UYAP sorgusunun aktif olmadığını tespit ettikten sonra otel çalışanlarından Elif Çakır’ı resepsiyona çağırmalarını talep etti.

Hatalı Veri Girişi

Resepsiyona inen Elif Çakır, kimliğini ibraz ettiğinde kendisinin aranan kişi olmadığını kanıtladı. Yapılan araştırmada, otel görevlilerinin yanlış veri girişi yaptığı anlaşıldı. Emniyet, konuyu tatbik etti ve gerekli nezaketle Elif Çakır’ı otelden aldı, ardından da 20 dakikalık bir süre zarfında işlemler tamamlandı.

Sonuç ve Alınacak Tedbirler

Açıklamada, basın organlarında yer alan gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, sadece bilgi karmaşası nedeniyle bu durumun meydana geldiği vurgulandı. Ayrıca, yanlış veri girişi nedeniyle otel hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.