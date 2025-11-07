Bursa İnegöl'de iş kazası: İşçi elini makineye kaptırdı

Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya sokakta, saat 10.00

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında çevredekiler tarafından yardım çağrıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde gerçekleşti. Ahşap kesimi yapan Hasan O. (40), çalıştığı sırada elini gönye makinesine kaptırdı.

Sol elinden yaralanan işçi, ilk olarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

