Bursa İnegöl'de Motosiklet Bariyere Çarpması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 34 YK 9677 plakalı motosikletin Oylat Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpması ile kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Ali Esen (56) ile yanındaki F.B.E. (27) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Esen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.B.E. ise sevk edilerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.