Bursa İnegöl'de Okul Müdürü Öğrenciyi Darp Etti — Görevden Uzaklaştırıldı

Bursa İnegöl'de Okul Müdürü Öğrenciyi Darp Etti

Görüntüler sonrası müdür görevden uzaklaştırıldı

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda meydana gelen olayda, okul müdürü Mustafa Ç. sinirlendiği öğrenciye herkesin önünde saldırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Cuma günü yaşandı. Müdürün, sırada bekleyen Muhammed K. (11)'yı iterek darp ettiği görüntüler sonrası öğrenci durumu ailesine bildirdi. Aile daha sonra müdür hakkında şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula" dedi.

Baba Nihat Koca (49) ise, "Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed’i dövmüşler’ dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü ‘Muhammed’i dövmüş’ dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar" diye konuştu.

Gelen şikayetler ve kayıt altına alınan görüntüler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek okul müdürü Mustafa Ç.'yi görevden uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

