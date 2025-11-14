Bursa merkezli dev operasyon: 11 ilde eş zamanlı 'change araç' baskını — 19 araç ele geçirildi

Bursa merkezli dev operasyon: 11 ilde eş zamanlı 'change araç' baskını

Gümrük kaçağı araç ticaretine ağır darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı araç ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen suç örgütüne karşı Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimleri bulunuyor. Ekiplerin çalışmasında, yurt dışında kayıtlı araçların yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Şüphelilerin, ülke içindeki kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek 'change' işlemi yaptıkları tespit edildi.

Baskınlar başta Bursa olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirildi. Aramalarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu el konuldu. Operasyon sırasında ayrıca 19 araç ve 4 motosiklet istihbarat verileriyle ilişkilendirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.I. ve C.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı oto kaçakçılığına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini duyurdu ve benzer suçlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

