Bursa merkezli dev operasyon: 11 ilde eş zamanlı 'change araç' baskını — 19 araç ele geçirildi

Bursa merkezli operasyonda 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gümrük kaçağı araç ve 4 motosiklet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında, 2 tutuklu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:38
Bursa merkezli dev operasyon: 11 ilde eş zamanlı 'change araç' baskını — 19 araç ele geçirildi

Bursa merkezli dev operasyon: 11 ilde eş zamanlı 'change araç' baskını

Gümrük kaçağı araç ticaretine ağır darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı araç ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen suç örgütüne karşı Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimleri bulunuyor. Ekiplerin çalışmasında, yurt dışında kayıtlı araçların yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Şüphelilerin, ülke içindeki kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek 'change' işlemi yaptıkları tespit edildi.

Baskınlar başta Bursa olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirildi. Aramalarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu el konuldu. Operasyon sırasında ayrıca 19 araç ve 4 motosiklet istihbarat verileriyle ilişkilendirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.I. ve C.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı oto kaçakçılığına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini duyurdu ve benzer suçlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

BURSA MERKEZLİ DEV OPERASYON: 11 İLDE EŞ ZAMANLI "CHANGE ARAÇ" BASKINI

BURSA MERKEZLİ DEV OPERASYON: 11 İLDE EŞ ZAMANLI "CHANGE ARAÇ" BASKINI

BURSA MERKEZLİ DEV OPERASYON: 11 İLDE EŞ ZAMANLI "CHANGE ARAÇ" BASKINI

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları