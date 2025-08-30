DOLAR
Bursa Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, İnterpol arananı Kenan Özcan liderliğindeki suç örgütüne yönelik 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:28
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden eş zamanlı operasyon

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak çalışması sonucunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Ekipler, eylem hazırlığı içindeki iki şüpheliyi ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakaladı.

Yürütülen soruşturmada, Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K'ye eylem talimatı verdiği; A.K'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.'dan tetikçi temin etmelerini istediği tespit edildi. Soruşturmada, söz konusu şüphelilerin kurşunlama eylemini organize ettikleri ve 250 bin lira karşılığında tetikçi tuttukları belirlendi.

Bursa merkezli düzenlenen ve İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ile Eskişehir'in de dahil edildiği operasyonda gözaltına alınanlar şunlar oldu: S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

