Bursa merkezli suç örgütü operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 zanlıdan 9'u tutuklandı; örgüt lideri Kenan Özcan ve yönetici A.K. hakkında operasyon sürdü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:59
ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Bursa merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda, örgütün hedef almayı planladığı eylem ve örgüt içi talimatlar detaylı şekilde tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasında; Interpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin ortaklarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Ekipler, eylem hazırlığı yapan iki şüpheliyi yakaladı. Bu iki zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonun genişletilmesiyle iddialar doğrultusunda; Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K.'ye eylem talimatı verdiği, A.K.'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.'dan tetikçi bulmalarını istediği, söz konusu kişilerin kurşunlama eylemini organize ettikleri ve 250 bin lira karşılığında tetikçi tutulduğu tespit edildi.

Bursa merkezli olarak İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç sonucunda şüphelilerden 9'u tutuklandı, E.T. ve M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi A.K. de İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

