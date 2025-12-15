Bursa Mudanya'da 17 Gündür Kayıp: Mustafa Abi İçin Aramalar Sürüyor

Arama çalışmaları ve son durum

28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi için Mudanya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kayıp ihbarının üzerinden geçen 17 güne rağmen ekipler henüz bir iz bulamadı.

Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İlk 7 gün boyunca AFAD ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de operasyonlara destek verdi.

Ekipler, kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içinde detaylı arama yaptı. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve olası geçiş güzergâhları tek tek taranmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Ailesi adına konuşan eşi Ayla Abi, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Günlerdir evimizde huzur yok, uykusuz bekliyoruz. Köylülerimiz ve jandarma ekipleri ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir sonuç yok. En azından bir haber alsak, bir iz bulunsa, bu belirsizlik çok zor".

Aile, Mustafa Abi’yi gören veya yerini bilen vatandaşlardan vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermelerini istedi.

Mustafa Abi'den gelecek umut verici bir haber, yakınları tarafından endişe içinde bekleniyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

