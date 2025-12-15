DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Bursa Mudanya'da 17 Gündür Kayıp: Mustafa Abi İçin Aramalar Sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025'ten bu yana kayıp olan Mustafa Abi için 17 gündür süren aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:28
Bursa Mudanya'da 17 Gündür Kayıp: Mustafa Abi İçin Aramalar Sürüyor

Bursa Mudanya'da 17 Gündür Kayıp: Mustafa Abi İçin Aramalar Sürüyor

Arama çalışmaları ve son durum

28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi için Mudanya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kayıp ihbarının üzerinden geçen 17 güne rağmen ekipler henüz bir iz bulamadı.

Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İlk 7 gün boyunca AFAD ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de operasyonlara destek verdi.

Ekipler, kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içinde detaylı arama yaptı. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve olası geçiş güzergâhları tek tek taranmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Ailesi adına konuşan eşi Ayla Abi, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Günlerdir evimizde huzur yok, uykusuz bekliyoruz. Köylülerimiz ve jandarma ekipleri ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir sonuç yok. En azından bir haber alsak, bir iz bulunsa, bu belirsizlik çok zor".

Aile, Mustafa Abi’yi gören veya yerini bilen vatandaşlardan vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermelerini istedi.

Mustafa Abi'den gelecek umut verici bir haber, yakınları tarafından endişe içinde bekleniyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA ABİ İÇİN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. KAYIP İHBARININ ARDINDAN GEÇEN 17 GÜNE RAĞMEN HERHANGİ BİR İZE ULAŞILAMADI.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi