DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi

Mudanya'da Güzelyalı Burgaz Mahallesi'ndeki metruk evde çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi; itfaiye söndürdü, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:29
Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi

Bursa Mudanya'da metruk evde yangın paniği

Mahalle sakinleri ve itfaiye seferber oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde bulunan eski ve boş bir evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangının, madde bağımlısı ve alkollü kişilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı tahmin ediliyor. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, evin ahşap bölümlerine ve çatı kısmına sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakini Yusuf Dalkılıç, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye gelene kadar bazı vatandaşlar yan binadan hortum çekerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve alevlerin büyümesi bu sayede bir ölçüde önlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen Mudanya İtfaiyesi ekipleri yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Müdahale sırasında bölgede hazır bekletilen 112 acil sağlık ekipleri ise dumandan etkilenme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ise metruk binaların Mudanya Belediyesi tarafından yıkılmasını talep etti.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN METRUK...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN METRUK BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, BOŞ DURUMDAKİ YAPIDA MADDE BAĞIMLISI VE ALKOLLÜ KİŞİLER TARAFINDAN ISINMAK AMACIYLA ATEŞ YAKILDIĞI, ANCAK ATEŞİN KISA SÜREDE KONTROLDEN ÇIKARAK EVİN AHŞAP BÖLÜMLERİNE VE ÇATI KISMINA SIÇRADIĞI ÖĞRENİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/IHA

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI BURGAZ MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN METRUK...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı
2
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek
3
Diyarbakır Bağlar'da Şahıs Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi
5
İnegöl'de motosiklet kadın yayaya çarptı: 2 yaralı
6
Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi
7
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?