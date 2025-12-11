Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi

Bursa Mudanya'da metruk evde yangın paniği

Mahalle sakinleri ve itfaiye seferber oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde bulunan eski ve boş bir evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangının, madde bağımlısı ve alkollü kişilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı tahmin ediliyor. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, evin ahşap bölümlerine ve çatı kısmına sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakini Yusuf Dalkılıç, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye gelene kadar bazı vatandaşlar yan binadan hortum çekerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve alevlerin büyümesi bu sayede bir ölçüde önlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen Mudanya İtfaiyesi ekipleri yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Müdahale sırasında bölgede hazır bekletilen 112 acil sağlık ekipleri ise dumandan etkilenme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ise metruk binaların Mudanya Belediyesi tarafından yıkılmasını talep etti.

