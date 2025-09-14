Bursa Mudanya'da Orman Yangını: Eğerce ve Söğütpınar Arasında

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarıyla kontrol altına alındı.