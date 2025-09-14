Bursa Mudanya'da Orman Yangını: Eğerce ve Söğütpınar Arasında

Bursa Mudanya'da Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:04
Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

