Bursa Osmangazi'de Otelden Hırsızlık: 500 Avro ve 2 Cep Telefonu Güvenlik Kamerasında

Bursa Osmangazi Çekirge Mahallesi'ndeki otelde 500 avro ve 2 cep telefonunun resepsiyondan çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:19
Olayın ayrıntıları

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Çekirge Mahallesi'nde bulunan bir otelin resepsiyonunda yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, resepsiyona giren şüphelinin masada bulunan 500 avro ve 2 cep telefonu aldığı görülüyor.

İddiaya göre şüpheli, otele girip bir süre etrafı gözetledikten sonra resepsiyona yöneldi. Masada bulunan değerli eşyaları alarak otelden uzaklaştı.

Bir süre sonra durumu fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye polis sevk edildi. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın hırsızlık anı ve şüphelinin otelden ayrılış anları otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler soruşturma için delil niteliği taşıyor.

