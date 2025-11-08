Bursa Şehir Hastanesi'nde 5 Kişi Kornea Nakliyle Yeniden Görmeye Kavuştu

Bursa Şehir Hastanesi, kornea nakliyle görme kaybı yaşayan hastalara umut olmaya devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen ameliyatlarla yeniden görme yetisini kazanan Mehmet Tokalı, Dilara Sekin, Mahruze Kaya, Atıf Polat ve Metin Çelik, nakillerini gerçekleştiren hekimlerle bir araya geldi.

Göz Bankası ile hızlı yanıt: 5 ayda 65 nakil

Hastanenin yaklaşık 5 ay önce hizmete giren Göz Bankası sayesinde kornea nakli taleplerine daha hızlı yanıt verilmeye başlandı. Bu süreçte hastanede toplam 65 kornea nakli gerçekleştirildi. Yeniden görme yetisini kazanan beş hasta, Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Hafize Gökben Ulutaş'ı ziyaret etti.

Hastaların rutin kontrollerini yapan Doç. Dr. Ulutaş, görmeyi bekleyen hastalara umut olmanın kendilerine de mutluluk verdiğini belirtti. Kornea hastalıklarının dünyada körlük nedenleri arasında 5’inci sırada yer aldığının bilgisini veren Ulutaş, "Saydamlığını yitirmiş ve yapısı bozulmuş kornea tabakasının sağlıklı bir donör kornea ile değiştirilmesine kornea nakli (keratoplasti) denir. Kornea nakli günümüzde en çok yapılan solid organ naklidir. Kornea naklinde diğer doku ve organ nakillerinden farklı olarak doku uyumu aranmaz ve bağışıklık sistemini baskılayan sistemik ilaçların kullanılması gerekmez. Başarı oranları oldukça yüksektir" dedi.

Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler

Doç. Dr. Ulutaş, kornea nakli cerrahisinde son 20 yılda pek çok gelişme kaydedildiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Eskiden sadece tam kat kornea dokusunun değiştirildiği penetran keratoplasti yapılırken, günümüzde hastalıklı kornea dokusu değiştirilmektedir. Ülkemizde ve hastanemizde yeni kornea nakli cerrahi teknikleri dünya ile paralel olarak başarılı bir şekilde uygulanmaktadır".

Nakil sonrası yaşamlar: Hastaların duyguları

Mehmet Tokalı: "Bahçede çalışırken gözüme dal parçası fırladı. Acile başvurdum ve acilden buraya yatırıldım. Gözümün içi tamamen dağılmıştı. 3-4 ameliyat sonrası nakil oldum. Allah’a şükürler olsun şu an gayet iyiyim"

Dilara Sekin: "Aynı ameliyatı, başka yerde 2 sene önce olmuştum. Ama başarılı olamamıştı. Sonra burada tekrar aynı ameliyatı geçirdim. Şu an durumum çok iyi ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bütün hastane, çalışanlar doktorlar hepsi çok güzel"

Mahruze Kaya: "2 gözüm de açıldı. Allah bin kere razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Daha önce katarakt var dediler, kataraktı aldırdım, ondan sonra ödem çıktı. O zamanlar özel hastaneye gittim, yapamadılar. Ameliyat masrafı da çoktu. Buraya yönlendirdiler. Şimdi 2 gözümde hamdolsun görüyor. Çok rahatım. El işime devam ediyorum, örgü örüyorum, kitap okuyorum. Elimde çantam var, o çantayı bile kendim dokudum"

Atıf Polat: "Hafize Gökben hocamla tanıştım ve bana kornea nakli yaptı. Şu an da çok mutluyum. Sanki annemden yeni doğmuş gibiyim. Hatta ilk nakil sonrası gözünü açayım mı dediğinde hiç ümidim yoktu. Daha sonra gözüm açıldığında dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Halen o günden bugüne dua ediyorum. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin"

Metin Çelik: "Son 2 yıldır da Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavim için gelip gidiyorum. Burada tekrardan görmeme kavuştum. Hafize hocam ve ekibindeki değerli doktor ve çalışanlara minnettarım. İyi bir kornea nakli sonrası görmem tekrardan düzeldi ve çok mutluyum. Tüm ekip bu süreçte çok özverili bir şekilde çalıştı. Hala da rutin kontrollerim devam ediyor"

Sonuç: Bursa Şehir Hastanesi, Göz Bankası ve gelişen cerrahi tekniklerle kornea naklinde başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor; hastalar yeniden gündelik yaşamlarına ve hobilerine döndüklerini belirtiyor.

