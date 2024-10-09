Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılışı Yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Tören, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın Açıklamaları

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyada yaşanan krizlere ve dezenformasyona karşı Türkiye'nin mücadelesini vurguladı. Sobacı, Türkiye'nin, hakikati yansıtma konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Dijital Çağda Dezenformasyon

Sobacı, Gazze'de yaşanan olaylar çerçevesinde toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, sosyal medyanın gerçeklerle olan bağı kopardığını dile getirdi. “Hakikatin kaybolması, yalan ile gerçeğin birleşmesinden daha tehlikeli,” dedi.

Türkiye'nin Stratejik İletişim Politikası