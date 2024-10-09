Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılışı Yapıldı
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Tören, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın Açıklamaları
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyada yaşanan krizlere ve dezenformasyona karşı Türkiye'nin mücadelesini vurguladı. Sobacı, Türkiye'nin, hakikati yansıtma konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Dijital Çağda Dezenformasyon
Sobacı, Gazze'de yaşanan olaylar çerçevesinde toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, sosyal medyanın gerçeklerle olan bağı kopardığını dile getirdi. “Hakikatin kaybolması, yalan ile gerçeğin birleşmesinden daha tehlikeli,” dedi.
Türkiye'nin Stratejik İletişim Politikası
Türkiye'nin, uluslararası alanda liderlik diplomasisi ve kamu yayını ile yumuşak güç unsurlarını birleştirerek bir bütüncül strateji izlediğinin altını çizen Sobacı, TRT'nin bu bağlamda önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Ayrıca, bu yıl sonunda TRT Farsça yayınlarının başlayacağını ve Türkiye'nin kültürel değerlerini yurt dışına taşımak için çalıştıklarını duyurdu. Törenin ardından, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri eylemleri konu alan “Kutsal İşgal” belgeseli izleyicilere sunuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.
Belgesel Gösterimi
Törenin ardından, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri eylemleri konu alan “Kutsal İşgal” belgeseli izleyicilere sunuldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (fotoğrafta), törende konuşma yaptı.