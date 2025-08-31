DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.453.772,13 0,24%

Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu

Afyonkarahisar'da 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan başlayan 'Süvarinin izinden' sürüşünde gönüllüler, 5. Süvari Kolordusu rotasını izleyerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:41
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu

Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Gönüllüleri Afyonkarahisar'da

Rotada 5. Süvari Kolordusu'nun izleri sürülüyor

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, 'Süvarinin izinden' etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı. Gönüllüler, anma amacıyla belirlenen rotayı takip ederek Milli Mücadele kahramanlarını yad ediyor.

Etkinlik kapsamında ekipler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan hareketle, Milli Mücadele için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği yolu temel alan rotayı sürdü.

İkinci gün de adım adım 'Süvarinin izinden' gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılması hedefleniyor.

Koordinatör ve katılımcıların değerlendirmeleri

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci günü yoğun duygularla tamamladıktan sonra ikinci güne ağırlıklı olarak süvari şehitliklerini ziyaret ederek başladıklarını belirtti. Kuru, rotalarının yaklaşık 70 kilometre olduğunu ve "beş süvari şehitliğine uğradıklarını" söyledi.

Kuru, ayrıca Allıören'de Başkomutan Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alana uğradıklarını ve sürüşlerini Dumlupınar Anıtı'nda sonlandıracaklarını, bu esnada "duygulu anlar yaşandığını" kaydetti.

Gruptan Oğuz Çetin ise etkinliğin bugün son günü olduğunu belirtti. Arazi sürüşünden ziyade asfalt ağırlıklı bir rota izlediklerini söyleyen Çetin, Dumlupınar Şehitliği'ne giderek sürüşü tamamlayacaklarını ifade etti.

Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın tüylerini ürperten bir duygu. Biz sadece motosikletle zorlukları konuşurken, burada süvarinin mermi altında ölüme doğru ilerleyerek buralarda şehit düşmesi ve sağ kalanların İzmir'e kadar gitmesi gibi gerçeklerle yüzleşince insanın yüreği titriyor. Bu vatanın kıymetini daha iyi anlamamızı sağlıyor."

Etkinlik, anma ruhunu canlı tutarken katılımcılara hem tarihsel bir hatırlatma hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen...

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı.

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen...

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
3
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
6
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
7
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta