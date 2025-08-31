Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu

Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Gönüllüleri Afyonkarahisar'da

Rotada 5. Süvari Kolordusu'nun izleri sürülüyor

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, 'Süvarinin izinden' etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı. Gönüllüler, anma amacıyla belirlenen rotayı takip ederek Milli Mücadele kahramanlarını yad ediyor.

Etkinlik kapsamında ekipler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan hareketle, Milli Mücadele için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği yolu temel alan rotayı sürdü.

İkinci gün de adım adım 'Süvarinin izinden' gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılması hedefleniyor.

Koordinatör ve katılımcıların değerlendirmeleri

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci günü yoğun duygularla tamamladıktan sonra ikinci güne ağırlıklı olarak süvari şehitliklerini ziyaret ederek başladıklarını belirtti. Kuru, rotalarının yaklaşık 70 kilometre olduğunu ve "beş süvari şehitliğine uğradıklarını" söyledi.

Kuru, ayrıca Allıören'de Başkomutan Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alana uğradıklarını ve sürüşlerini Dumlupınar Anıtı'nda sonlandıracaklarını, bu esnada "duygulu anlar yaşandığını" kaydetti.

Gruptan Oğuz Çetin ise etkinliğin bugün son günü olduğunu belirtti. Arazi sürüşünden ziyade asfalt ağırlıklı bir rota izlediklerini söyleyen Çetin, Dumlupınar Şehitliği'ne giderek sürüşü tamamlayacaklarını ifade etti.

Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın tüylerini ürperten bir duygu. Biz sadece motosikletle zorlukları konuşurken, burada süvarinin mermi altında ölüme doğru ilerleyerek buralarda şehit düşmesi ve sağ kalanların İzmir'e kadar gitmesi gibi gerçeklerle yüzleşince insanın yüreği titriyor. Bu vatanın kıymetini daha iyi anlamamızı sağlıyor."

Etkinlik, anma ruhunu canlı tutarken katılımcılara hem tarihsel bir hatırlatma hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

