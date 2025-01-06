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Büyükçekmece'de Motokuryelere ve Motosiklet Sürücülerine Cezalar Geliyor

Büyükçekmece'de, araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryelere 2.953 TL para cezası uygulanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:18
Büyükçekmece'de Motokuryelere ve Motosiklet Sürücülerine Cezalar Geliyor

Büyükçekmece'de Motokuryelere Para Cezası Uygulanacak

Büyükçekmece Belediye Meclisi, ilçede yaya güvenliğini tehdit eden motokuryeler ile motosiklet sürücülerine 2.953 lira idari para cezası uygulanması kararı aldı. Bu önemli karar, ocak ayı meclis oturumunda, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında alındı.

Kararın Detayları

Meclis toplantısında, yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu, parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanlarda motorlu taşıt kullanıcılarının tespit edilmesi üzerine gündem maddesi görüşüldü. Alınan karar doğrultusunda, bu alanları ihlal eden motokuryelere ve motosiklet kullanıcılarına 2.953 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, eğer bir motokurye 1 yıl içinde 3 kez ceza alırsa, bağlı bulunduğu iş yeri geçici olarak mühürlenecek. Meclis üyeleri, bu maddenin oy birliğiyle kabul edilmesi ile birlikte, yaya güvenliğinin korunması konusunda firmaların ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

Başkan Akgün’ün Değerlendirmesi

Belediye Başkanı Hasan Akgün, son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında gelen yoğun şikayetlere dikkat çekerek, “Bu duruma el koyuyoruz. Diğer belediyelerin de örnek almasını bekliyorum. Aksi halde bu sorunla başa çıkmamız zor olacak.” dedi. Akgün, yasa dışı kullanımların devam etmesi durumunda motosikletlerin ilgili yasalar gereği bağlanacağını ve iş yerlerinin ruhsatlarının iptal edileceğini de sözlerine ekledi.

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