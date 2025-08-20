DOLAR
Büyükçekmece'de Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Büyükçekmece'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; 5 kişi sıkıştı, 3'ü ağır.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 03:05
Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada 5 kişi araçta sıkıştı

Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde, Emre Vural yönetimindeki 34 ANP 057 plakalı otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, otomobilin tırın dorsesinin altına girmesi nedeniyle araç içinde sıkışan 5 kişiye müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla sıkışanlar bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aracın içindeki İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; bu kişilerden 3'ünün durumu ağır olduğu, yaralılardan birinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

