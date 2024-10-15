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Büyükçekmece'de Oyun Konsolu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinden oyun konsolu çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:04
Büyükçekmece'de Oyun Konsolu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Büyükçekmece'de Oyun Konsolu Hırsızlığı

Büyükçekmece'de bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan bir oyun konsolu satış mağazasını hedef aldı.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde iş yerine gelen maskeli üç kişi, kepengi kırarak içeri girdi. Şüpheliler, mağazadaki çok sayıda oyun konsolu ve aksesuarını çuvallarına doldurup hızla kaçtı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada incelemelerde bulunarak hırsızların yakalanması için çalışmalar başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde zanlıların çaldıkları ürünlerle çuvallarla kaçmaları görülüyor.

İş Yeri Sahibinin Açıklamaları

İş yeri sahibi Berk Kırdar, yaptığı açıklamada, şüphelilerin hemen hemen 7-8 dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirtti. Kırdar, "Bir kişinin kadın olduğu görülmüş. İlk önce kepengi sökerek başlayıp, ardından vitrin camlarını kırdılar. Hızla tüm ürünleri alıp kaçtılar." dedi.

Kırdar, hırsızların ses çıkardıkları ve ışıkları açıp kapattıkları için komşularının durumu fark ettiğini ifade etti ve ekledi: "Hırsızların elinde çuvallar vardı. Komşular muhtemelen korktukları için bir şey yapamadılar. Şu anda tahmini zararımız 1,5 milyon lira civarında. Şikayetçi olduk ve polis ifadelerimizi aldı, şimdi gelişmeleri bekliyoruz."

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3...

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi. Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3...

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi. Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3...

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde oyun konsolu satışı yapan iş yerine gece saatlerinde gelen 3 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi. Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan çok sayıda oyun konsolu ile aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurup kaçtı.

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