Büyükçekmece'de Polise Saldıran Şüpheli İntihar Etti

Büyükçekmece'de Şoke Eden Olay

Büyükçekmece'de polise ateş açarak intihar eden şüphelinin, çeşitli suçlardan 18 kez aranması bulunduğu anlaşıldı. 12 Kasım 2023'te Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşen bir olayda, 2 kişinin silahla yaralanması üzerine başlatılan soruşturmada, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3 silaha da el konuldu ve şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekipleri, firari şüphelilerden bazılarını yakalamak amacıyla bu akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Olayın Gelişimi

Operasyon sırasında, hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görev yapmamakta direnme ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 18 aranması bulunan C.G. ve 33 suç kaydı olan E.T. ile karşılaştı.

Şüphelilerle Özel Harekat ekipleri arasında çatışma yaşandı. E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına ateş ettikten sonra intihar etti. Olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.