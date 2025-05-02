Büyükelçi Küçükcan ve Bakan Kartasasmita'dan Sanayi İşbirliği Toplantısı

Endonezya ile Türkiye Arasındaki Sanayi İşbirliği Gelişiyor

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sanayi Bakanı Agus Guwimang Kartasasmita ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, büyükelçilikten yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

İşbirliği Mutabakatı Tartışıldı

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Şubat tarihlerinde Endonezya’ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke sanayi bakanları tarafından imzalanan "Sanayi İşbirliği Ortak Komisyonu" kurulmasına dair mutabakat zaptı başta olmak üzere sanayi ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

75. Yıl Kutlamaları ve Ticaret Hedefleri

Bu yıl, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kutlanıyor. Ayrıca 10 Nisan'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Ankara ziyareti sırasında dört yeni işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefi için atılması gereken adımlar da değerlendirildi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Büyükelçi Küçükcan, 2022'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ilki hakkında bilgi vererek, bu toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto başkanlığında gerçekleştirildiğini, 12 devletlerarası antlaşmanın imzalandığını ve ikili ilişkilerin önemli bir ivme kazandığını ifade etti.

Teknopark ve Yatırım Fırsatları

Küçükcan, TOGG ile birlikte elektrikli otomobil üretimi, ortak batarya üretimi ve üniversite-sanayi etkileşimi konularında işbirliği imkanlarını gündeme getirerek, yeni kurulan Endonezya Varlık Fonu Danantara’nın Türkiye’deki yatırımlarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, Kartasasmita'ya Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın davetini iletti.

Savunma Sanayi Üzerine İşbirliği Planları

Bakan Kartasasmita, savunma sanayi alanındaki gelişmelere ilişkin Türkiye’deki güncel bilgileri yakından takip ettiklerini ifade etti. "Türkiye ve Endonezya Sanayi İşbirliği Ortak Komisyonu" oluşturulmasına yönelik adımların atılacağını bildiren Kartasasmita, komisyonun ön çalışmalarını daha detaylı görüşmek üzere Türkiye’ye bir ziyaret yapmayı planladıklarını vurguladı.

Elektrikli Araçlarda Ortak Üretim Söz konusu

Bakan Kartasasmita, daha önce TOGG ile deneme sürüşü gerçekleştirerek, aracın teknolojik özellikleri ve sürüş konforunu beğendiğini ifade etti. Endonezya'nın elektrikli araçlar için ortak pil üretimine de sıcak baktığını belirten Kartasasmita, bu alandaki deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sanayi Bakanı Agus Guwimang Kartasasmita ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sanayi Bakanı Agus Guwimang Kartasasmita ile bir araya geldi.