Büyükgümüş: Terörle mücadele bitmedi, Mehmetçik hazır

Zonguldak - AK Parti Danışma Meclisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Zonguldak’ta düzenlenen AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılan Büyükgümüş'ü, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı. Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Büyükgümüş, terörün hayatın her alanında etkili olduğuna dikkat çekti.

"Bizim terörle mücadelemiz bitmiş, noktalanmış değil." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, "Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala. Kalmadıkları noktada, Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak kudrete hem sahada hem masada sahiptir." diye konuştu.

Büyükgümüş, 40 yıldır süren terörle mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı sayesinde yeni bir safhaya girdiğini belirterek savunma sanayisindeki atılımlara vurgu yaptı. "Terörün en yoğunlaştığı anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan etti, dedi ki 'Biz bunların inine gireceğiz ve bunları yok edeceğiz.' Ve milli savunma sanayimizi kurarak, Mehmetçiğimizi dünyada en seçkin orduların sahip olduğu teçhizatla donatarak büyük bir başarı elde ettik." sözlerini aktardı.

İHA ve SİHA’lara ilişkin değerlendirmesinde, dışarıdan temin edilmek zorunda kalındığı dönemlerin geride kaldığını söyleyen Büyükgümüş, "İHA ve SİHA’ları geliştirerek sadece bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil dünyaya da öncülük eden bir konuma geldik. Bu güçle, bu kararlılıkla terörün belini kırdık." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "terörü sınır ötesinde önleme" stratejisine de atıfta bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya bir şey ilan etti; dedi ki, 'Ben artık terörün kendi sınırlarıma tehlike olarak girmesini beklemeyeceğim. Kaynağında, neredeyse gidip bu terörü yok edeceğim.' Suriye'de yaptıklarımızla, Irak'ta başardıklarımızla terör örgütü orada da çalışamaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütünün tasfiye sürecine ilişkin olarak Büyükgümüş, "Elde ettiğimiz bu iki stratejik kazanımla, bugün geldiğimiz noktada terör örgütü varlığını sona erdirme kararı aldı. İstihbarat birimlerimiz, savunma bakanlığımız, bu manada çok detaylı bir takiple terör örgütünün tasfiye sürecini takip ediyor. Ya sözlerine sadık kalırlar bu tasfiyeyi gerçekleştirirler ya da gerçekleştirirler. Biz terörle mücadeleye ara vermiş değiliz." ifadelerini yineledi.

Konuşmasında dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulunan Büyükgümüş, "Asla ve asla, bu konuda ortaya konan dezenformasyonlara, yalanlara, provakasyonlara AK Parti teşkilatları olarak zihnimizi de gönlümüzü de asla açmayacağız." dedi.

Büyükgümüş, toplantıda partiye yeni üye olan gençlere rozetlerini taktı. Ardından danışma meclisi basına kapalı olarak devam etti.

