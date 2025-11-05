Büyükşehir’den Gürsu’ya Konforlu Ulaşım: Asfalt Yenileme ve Yol Genişletme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gürsu’da yürüttüğü asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, ulaşımda kalıcı çözümler üretme kararlılıklarını vurguladı.

Çalışma detayları

"Gelişen ve Güçlenen Bursa" hedefiyle kentin 17 ilçesinde gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalarda, ulaşım altyapısı güçlendiriliyor ve yollar genişletiliyor. Eşit hizmet ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Gürsu’da birçok cadde ve sokakta iyileştirmeler yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Sadık Ahmet Caddeleri’nde toplam bin 40 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yolun asfaltı yenilendi. Çalışmalar kapsamında 920 metreküp freze, bin 160 ton dolgu ve bin 650 ton binder kaplama uygulandı.

Bölgede yürütülen diğer düzenlemeler arasında, mevcutta 7 metre genişliğinde olan Özgüven Caddesinin 20 metreye çıkarılması yer aldı. Bu alanda 3 bin metreküp kazı ve 3 bin metrekare yol genişletme çalışması tamamlandı; altyapı işleri bitirildikten sonra asfalt ve kaldırım uygulamaları hayata geçirilecek.

Mevcutta 20 metre genişliğe sahip Karanfil Caddesinde ise 700 metrekarelik alanda yıkım gerçekleştirildi. Altyapı deplase işlemlerinin ardından burada da asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılarak cadde nefes alacak.

Başkan Bozbey yerinde inceledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki tamamlanan ve devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlıdan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kent içi sağlıklı ulaşım için hız kesmeden çalışacaklarını belirtti.

"Gürsu’da tamamladığımız ve devam ettiğimiz asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmalarımız, vatandaşlarımızın ulaşımını konforlu hale getiriyor. Yakın çevre yolundan Gürsu’ya gelecek güzergâhı ilçe sınırlarına dâhil edip kamulaştırma yoluyla yeni yolu kazandığımızda, çevre yolundan Gürsu’ya doğrudan ulaşım sağlanacak. Böylece Ankara yolu biraz daha rahatlayacak. Biz, ulaşımda konforu önemsiyoruz. Sorunları bilimsel yöntemlerle ele almak zorundayız. Gelecekte yeni sorunlar doğurmadan, kalıcı çözümler üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin Gürsu halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, halkımızın tüm sorunlarına çözüm olmak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Doğru işleri yapmaya devam ettiğimiz sürece kazanan halk olacaktır"

Başkan Bozbey saha incelemeleri sonrasında ilçe esnafıyla bir araya gelerek vatandaşlara hayırlı işler diledi ve bölge hakkındaki talep ile önerileri dinledi.

