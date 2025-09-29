Cabo Delgado'da köylere saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti

Cabo Delgado'da Balama ve Montepuez köylerine düzenlenen saldırılarda 7 sivil öldü; çatışmalar binlerce kişiyi yerinden etti, ordu bölgeye görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:51
Cabo Delgado'da köylere saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti

Cabo Delgado'da köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 7 sivil yaşamını yitirdi

Cabo Delgado eyaletinde, Balama ve Montepuez ilçelerine bağlı köylere giren silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti. Olayı doğrulayan Polis Hızlı Müdahale Birimi Operasyonlar Şefi Lucas Mutandane, saldırıların pazar günü gerçekleştiğini ve son iki haftadır bölgeye art arda saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik önlemleri ve insani yardım engelleri

Mutandane, bölgede güvenliğin sağlanması için ordunun görevlendirildiğini açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, bölgede yakın zamanda yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 5 bin kişi yerinden edildi. IOM yetkilileri, devam eden saldırıların mağdurlara insani yardımın ulaştırılmasını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bölgedeki kriz ve uluslararası destek çağrısı

Cabo Delgado, 2017'den bu yana kuzeydeki silahlı gruplarla mücadele ediyor. Hükümet güçleri, bölgedeki şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gelen askeri birlikler hükümete destek sağlıyor. 2020'de isyancı bir grubun düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle bölgeden 600 binden fazla kişinin yerinden edildiği, Mozambik polis kaynaklarının ise 2017'den bu yana saldırılarda 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildiriliyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, bölgedeki isyancıları en kısa sürede püskürtmek için uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Chapo, "Hem siyasi hem de ekonomik istikrarı sarsan bu saldırılara seyirci kalamayız. Çözüm bulmak için çalışıyoruz ancak uluslararası desteğe de ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cabo Delgado'nun art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilendiği ve ABD'nin dış yardım kesintilerinin bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor. Geçen yılki seçimlerin ardından düzenlenen protestolar ve ilgili ölümler de bölgedeki insani durumun gündemden düşmesine yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı