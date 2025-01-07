Çad'dan Fransa'ya Sert Tepki: Saygı Yetmiyor

Çad'dan Fransa'nın Açıklamalarına Cevap

Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sahel bölgesindeki terörle mücadele çabalarına yönelik Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğuna dair ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Macron'un sözlerini Afrika ve Afrikalılar için küçümseyici bir tutum olarak değerlendirdi.

Afrika'ya Saygı Çağrısı

Koulamallah, Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle Çad’ın, Fransa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki kurtuluşunda kritik rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, "Afrika halklarının, Fransa’ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi," dedi.

Çad Ordusu ve Fransa'nın Katkıları

Koulamallah, Çad ordusunun Fransız desteği olmadan ve halkın cesareti ile sınırlı kaynaklarla inşa edildiğini belirtti. Fransa’nın Çad ordusuna anlamlı destek sunmadığını ifade eden Koulamallah, "Fransa'nın katkıları genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldı ve Çad halkının kalkınması için kalıcı etki yaratmadı," sözlerini kullandı.

Macron'un Eleştirileri

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı bir konuşmada, "Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu," diyerek eleştirilerde bulunmuştu. Macron, Fransız ordusunun bölgedeki varlığının, Afrikalı ülkelerin egemenliğini korumasında önemli bir rol oynadığını savundu.

Çad ve Fransa Arasındaki Anlaşma

Hükümetin 28 Kasım 2024 itibarıyla Fransa ile olan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını sonlandırdığı duyurulmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilme sürecine başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.