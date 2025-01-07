DOLAR
35,33 -0,07%
EURO
36,69 -0,11%
ALTIN
2.993,61 -0,14%
BITCOIN
3.607.832,23 -0,08%

Çad'dan Fransa'ya Sert Tepki: Saygı Yetmiyor

Çad, Fransa'nın Afrika halklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 02:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 02:22
Çad'dan Fransa'ya Sert Tepki: Saygı Yetmiyor

Çad'dan Fransa'nın Açıklamalarına Cevap

Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sahel bölgesindeki terörle mücadele çabalarına yönelik Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğuna dair ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Macron'un sözlerini Afrika ve Afrikalılar için küçümseyici bir tutum olarak değerlendirdi.

Afrika'ya Saygı Çağrısı

Koulamallah, Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle Çad’ın, Fransa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndaki kurtuluşunda kritik rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, "Afrika halklarının, Fransa’ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi," dedi.

Çad Ordusu ve Fransa'nın Katkıları

Koulamallah, Çad ordusunun Fransız desteği olmadan ve halkın cesareti ile sınırlı kaynaklarla inşa edildiğini belirtti. Fransa’nın Çad ordusuna anlamlı destek sunmadığını ifade eden Koulamallah, "Fransa'nın katkıları genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldı ve Çad halkının kalkınması için kalıcı etki yaratmadı," sözlerini kullandı.

Macron'un Eleştirileri

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı bir konuşmada, "Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu," diyerek eleştirilerde bulunmuştu. Macron, Fransız ordusunun bölgedeki varlığının, Afrikalı ülkelerin egemenliğini korumasında önemli bir rol oynadığını savundu.

Çad ve Fransa Arasındaki Anlaşma

Hükümetin 28 Kasım 2024 itibarıyla Fransa ile olan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını sonlandırdığı duyurulmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilme sürecine başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çad'dan Fransa'ya Sert Tepki: Saygı Yetmiyor
2
Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler Noel Bayramı'nda Devam Etti
3
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Putin, Ortodoks Noeli'ni Zafer Parkı'ndaki Kilise'de Kutladı
5
ABD'de İki Hint Şirketi Fentanil Kimyasalları Kaçakçılığıyla Suçlandı
6
2024, Japonya'nın Kayıtlarına Geçen En Sıcak Yılı Oluyor
7
7 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak