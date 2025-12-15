Çağlayan: Zonguldak’ın hakkını masada da sahada da savunuyoruz

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’nin (ZGC) Editör Masası programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çağlayan, spor yatırımlarından büyük altyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu.

Zonguldak’ın talepleri ve yürütülen temaslar

Geçtiğimiz hafta Spor Bakanını ziyaret ettiklerini ve aynı gün TBMM’de bütçe görüşmeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile üç milletvekiliyle bir araya geldiklerini belirten Çağlayan, şehrin taleplerinin bitmeyen bir süreç olduğunu vurguladı. "Bir hizmeti tamamlıyoruz, ardından yeni bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Eksiklerimiz olabilir ama bunları da tamamlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Zonguldakspor ve Ankara-Nazilli maçı

Çağlayan, Zonguldakspor konusunun Spor Bakanı ziyareti sırasında da ele alındığını söyledi. 2. Lig’de oynanan ve kamuoyunda "şaibeli" olarak değerlendirilen Ankara-Nazilli maçıyla ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini aktaran Çağlayan, Zonguldakspor Başkanı Harun Demir'in kamuoyunu bilgilendirdiğini hatırlattı: "Bu süreç kendiliğinden ilerlemez. Maçın ertesi gününden itibaren ilmek ilmek takip ettik."

Belediye uygulamaları ve sözleşme tartışması

Çağlayan, Zonguldak Belediyesi'nin Makine Mühendisleri Odası ile yürüttüğü 13 yıllık asansör bakım sözleşmesini sona erdirip İstanbul merkezli bir firmaya devretmesini eleştirdi. Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in konuyla ilgili kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. "Bu yetki neden yıllardır işi yürüten Makine Mühendisleri Odası’ndan alındı? Neden İstanbul’dan bir firma tercih edildi? Kimler araya girdi?" sorularını yönelten Çağlayan, konunun rant şüphesi barındırdığını ve gerekçelerle açıklanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca belediyeyle ilgili sokak hayvanlarına yönelik iddialara değinen Çağlayan, bu tür iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Belediyenin barınak sürecinin ortağı olduğunu hatırlatarak, "Ortada ciddi bir durum varsa kapsamlı şekilde araştırılmalı ve sorumluluk alınmalıdır" dedi.

Altyapı, ulaştırma ve yatırımlar

Çağlayan, 2025 yılı içinde çok sayıda önemli projenin hayata geçirileceğini, yol, okul, spor ve sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Filyosa bağlanan tünellerin yapımının devam ettiğini ve Ereğli-Alaplı çevre yolunun yatırım programına alınması için yoğun bir sürecin yürütüldüğünü ifade etti.

Limanın demiryolu ve karayoluyla entegrasyonunun Zonguldak açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Çağlayan, "Bu entegrasyon, kentin büyümesini doğrudan etkileyecek" dedi.

Madencilik ve üretim yatırımları

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun kapatılacağı iddialarına sert yanıt veren Çağlayan, Armutçuk'ta yeni bir havalandırma kuyusuyla birlikte 50 yıllık yeni üretim hattının devreye alındığını açıkladı. Milyarlarca liralık yatırım yapıldığını belirten Çağlayan, "Üretimi, istihdamı ve iş güvenliğini artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Programın kapanışı

Programın sonunda ZGC Başkanı Derya Akbıyık, Çağlayan’a katılımı ve açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti.

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANI MUSTAFA ÇAĞLAYAN, ZONGULDAK GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN (ZGC) EDİTÖR MASASI’NA KONUK OLDU.