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California'da Okullarda Akıllı Telefon Kullanımına Kısıtlama Getirildi

California, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanımını sınırlayan yeni yasayı kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:54
California'da Okullarda Akıllı Telefon Kullanımına Kısıtlama Getirildi

California Eyaleti'nde Akıllı Telefon Kullanım Kısıtlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmalarıyla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa, okulların öğrencilerin telefon kullanımlarını sınırlandırma kurallarını uygulamasını öngörüyor.

Yasanın Detayları

Yeni yasa gereği, okul yönetimleri, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar kampüslerde veya eğitim alanlarında akıllı telefon kullanımını yasaklayabilir veya sınırlayabilir. Bu düzenlemenin amacı, ders sırasında dikkat dağınıklığını önlemek ve sosyal medyanın öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir.

Vali Newsom'un Açıklamaları

Vali Newsom, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni yasa, öğrencilerin okulda ekranlara odaklanmak yerine akademik başarılarına, sosyal gelişimlerine ve dış dünyaya dikkat vermelerine yardımcı olacak," ifadesini kullandı.

Diğer Eyaletlerdeki Benzer Uygulamalar

California, akıllı telefon kullanımını kısıtlayan yasalar çıkaran tek eyalet değil. Florida, Louisiana ve Indiana gibi birçok eyalet de benzer düzenlemeler yapmıştı.

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