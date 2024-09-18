California'dan Seçim Güvenliği İçin Yapay Zeka Yönetmeliği

California'dan Seçim Güvenliği İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

California Eyalet Valisi Gavin Newsom, yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla önemli adımlar attı. Newsom, bu kapsamda bir dizi yasa tasarısını imzaladı.

Yasa Tasarılarının İçeriği

Vali Newsom'un onayladığı yasa tasarıları, seçim gününden 120 gün önce ve 60 gün sonrası için geçerli olacak şekilde yapay zeka destekli sahte içeriklerin oluşturulması ve dağıtımını yasadışı hale getiriyor. Bu düzenlemeler, mahkemelere bu tür içeriklerin paylaşımını durdurma ve ihlal eden kişi veya kuruluşlara ceza verme yetkisi tanıyor.

Halkın Güvenini Koruma Çabası

Newsom, yapay zekanın dezenformasyon amacıyla kullanılmasına karşı durmanın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Seçimlerin bütünlüğünü korumak elzemdir" dedi. Ayrıca, şu anki siyasi atmosferin gerginliğine dikkate alarak, bu tür önlemlerin, eyaletin güvenilir yapay zekayı teşvik etme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Rekabetçi Siyasi Ortamda Şeffaflık

Onaylanan yasa tasarılarından bir diğeri, yapay zeka ile değiştirilmiş siyasi reklamların içeriğinde bu durumu belirtme yükümlülüğü getiriyor. Böylece, seçmenlerin reklamların gerçekliği konusunda daha şeffaf bilgiye ulaşmaları sağlanacak.

Sanatçıların Haklarını Koruma

Öte yandan, The Hill gazetesine göre, Newsom ayrıca sanatçıların isim ve görüntülerinin yapay zeka ile izinsiz kullanılmasını engellemek amacıyla iki yasa tasarısı daha imzaladı. Bu yasalar, sanatçıların onayları olmadan görsellerinin ve isimlerinin kullanılmasını önleyecek şekilde düzenlenmiştir.

Daha önce California Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden geçen bu yasa tasarıları, Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanarak yasalaşmış oldu.