DOLAR
34,11 -0,11%
EURO
37,99 -0,1%
ALTIN
2.817,97 -0,12%
BITCOIN
2.061.326,64 -0,58%

California'dan Seçim Güvenliği İçin Yapay Zeka Yönetmeliği

California, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı seçim güvenliğini sağlamak için yeni yasalar çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:53
California'dan Seçim Güvenliği İçin Yapay Zeka Yönetmeliği

California'dan Seçim Güvenliği İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

California Eyalet Valisi Gavin Newsom, yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla önemli adımlar attı. Newsom, bu kapsamda bir dizi yasa tasarısını imzaladı.

Yasa Tasarılarının İçeriği

Vali Newsom'un onayladığı yasa tasarıları, seçim gününden 120 gün önce ve 60 gün sonrası için geçerli olacak şekilde yapay zeka destekli sahte içeriklerin oluşturulması ve dağıtımını yasadışı hale getiriyor. Bu düzenlemeler, mahkemelere bu tür içeriklerin paylaşımını durdurma ve ihlal eden kişi veya kuruluşlara ceza verme yetkisi tanıyor.

Halkın Güvenini Koruma Çabası

Newsom, yapay zekanın dezenformasyon amacıyla kullanılmasına karşı durmanın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Seçimlerin bütünlüğünü korumak elzemdir" dedi. Ayrıca, şu anki siyasi atmosferin gerginliğine dikkate alarak, bu tür önlemlerin, eyaletin güvenilir yapay zekayı teşvik etme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Rekabetçi Siyasi Ortamda Şeffaflık

Onaylanan yasa tasarılarından bir diğeri, yapay zeka ile değiştirilmiş siyasi reklamların içeriğinde bu durumu belirtme yükümlülüğü getiriyor. Böylece, seçmenlerin reklamların gerçekliği konusunda daha şeffaf bilgiye ulaşmaları sağlanacak.

Sanatçıların Haklarını Koruma

Öte yandan, The Hill gazetesine göre, Newsom ayrıca sanatçıların isim ve görüntülerinin yapay zeka ile izinsiz kullanılmasını engellemek amacıyla iki yasa tasarısı daha imzaladı. Bu yasalar, sanatçıların onayları olmadan görsellerinin ve isimlerinin kullanılmasını önleyecek şekilde düzenlenmiştir.

Daha önce California Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden geçen bu yasa tasarıları, Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanarak yasalaşmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Uraloğlu: Türkiye Erişim Engellerinde Kararlı
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hedeflerini Açıkladı
6
Trump'tan Çin İthal Araçlarına Yüzde 200 Gümrük Vergisi Vaadi
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!