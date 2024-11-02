Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Aksaray'da Yerel Yönetim Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Aksaray'da Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aksaray'da AK Parti İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yerel yönetimlerin asli görevinin millete hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Millete silah doğrultanlara hizmet etmek değil." dedi. Bakan, yerel yöneticilerin terör örgütleriyle olan yakın ilişkilerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu durum, devletin ve milletin katı bir şekilde reddettiği bir durumdur." şeklinde konuştu.

Çeşitli Ziyaretler ve Bilgilendirmeler

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Aksaray'ı ziyaret eden Işıkhan, beraberinde AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile Valilik makamını ziyaret etti. Burada Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Işıkhan ayrıca, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i de ziyaret ederek yürütülen projelere dair brifing aldı.

Kongrede Motivasyon Vurgusu

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Işıkhan, bu tür kongrelerin teşkilatların tazelenmesini sağladığını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda motivasyonu artıracağını dile getirdi. "Aksaray'ın 2002'den beri kararını hiç değiştirmediğini, hizmet yolundan sapmadığını" belirten Işıkhan, bu durumu her zaman göz önünde bulundurmak gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımlardan ve İşgücü İzleme Programı'ndan Bahsetti

Işıkhan, Aksaray'a bugüne kadar yaklaşık 90 milyar lira yatırım yaptıklarını belirtirken, İşgücü Uyum Programı (İUP) katılımcılarına yönelik günlük ücreti 833 liraya yükselttiklerini de açıkladı. "Bugün Aksaray ilimize 1500 kişilik tahsis yapıyoruz," ifadelerini kullandı. Bu yatırımlarla birlikte "Biz yaptıkça, birileri yıkım siyaseti gütmeye devam ediyor," diyerek, eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

Üretken Bir Gelecek Vurgusu

Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla şehirleri yatırım ve istihdam ile büyüteceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile üretim ekonomisini hayata geçireceklerini" söyledi. Aksaray'ın potansiyelina inandığını ve bir müreffeh çalışma hayatını birlikte inşa edeceklerine dair kararlılıklarını yineledi.

Sonuç olarak, Işıkhan, "Bu ruh ve inanç atmosferi şehrimizin ve ülkemizin istikbaline yön verecektir," diyerek, AK Parti olarak millete hizmet etme kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.