DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Aksaray'da Yerel Yönetim Vurgusu

Çalışma Bakanı Işıkhan, Aksaray'da yerel yönetimlerin terör ile bağlantısına dikkat çekti ve yatırımları artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:56
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Aksaray'da Yerel Yönetim Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Aksaray'da Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aksaray'da AK Parti İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yerel yönetimlerin asli görevinin millete hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Millete silah doğrultanlara hizmet etmek değil." dedi. Bakan, yerel yöneticilerin terör örgütleriyle olan yakın ilişkilerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu durum, devletin ve milletin katı bir şekilde reddettiği bir durumdur." şeklinde konuştu.

Çeşitli Ziyaretler ve Bilgilendirmeler

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Aksaray'ı ziyaret eden Işıkhan, beraberinde AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile Valilik makamını ziyaret etti. Burada Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Işıkhan ayrıca, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i de ziyaret ederek yürütülen projelere dair brifing aldı.

Kongrede Motivasyon Vurgusu

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Işıkhan, bu tür kongrelerin teşkilatların tazelenmesini sağladığını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda motivasyonu artıracağını dile getirdi. "Aksaray'ın 2002'den beri kararını hiç değiştirmediğini, hizmet yolundan sapmadığını" belirten Işıkhan, bu durumu her zaman göz önünde bulundurmak gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımlardan ve İşgücü İzleme Programı'ndan Bahsetti

Işıkhan, Aksaray'a bugüne kadar yaklaşık 90 milyar lira yatırım yaptıklarını belirtirken, İşgücü Uyum Programı (İUP) katılımcılarına yönelik günlük ücreti 833 liraya yükselttiklerini de açıkladı. "Bugün Aksaray ilimize 1500 kişilik tahsis yapıyoruz," ifadelerini kullandı. Bu yatırımlarla birlikte "Biz yaptıkça, birileri yıkım siyaseti gütmeye devam ediyor," diyerek, eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

Üretken Bir Gelecek Vurgusu

Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla şehirleri yatırım ve istihdam ile büyüteceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile üretim ekonomisini hayata geçireceklerini" söyledi. Aksaray'ın potansiyelina inandığını ve bir müreffeh çalışma hayatını birlikte inşa edeceklerine dair kararlılıklarını yineledi.

Sonuç olarak, Işıkhan, "Bu ruh ve inanç atmosferi şehrimizin ve ülkemizin istikbaline yön verecektir," diyerek, AK Parti olarak millete hizmet etme kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak