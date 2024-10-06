Camilerde Şehitler ve Mazlumlar İçin Dua Etme Programı

Yurt Genelinde Dua Programı Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar etti.

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Yapılan açıklamalara göre, camilerde "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz, Şehitlerimiz ve Mazlumlar İçin Duadayız" programı düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Ali Erbaş'ın Mesajları

Başkan Erbaş, Kudüs'te yaşanan zulüm ve işgale dikkat çekerek, "1917 yılından günümüze kadar Kudüs'te hep kötülük ve zulüm var. 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de, Filistin'de soykırım ve katliam yaşanıyor. Bebekler, masumlar, zalimlerin bombaları altında can veriyor. 40 binin üzerinde masum insan şehit oldu." şeklinde konuştu.

Erbaş, Anadolu topraklarının asırlarca şehit kanlarıyla sulandığını vurguladı ve birlik ve beraberlik mesajı verdi: "Düşman her zaman uyanık, biz daha uyanık olmalıyız. Terör gruplarını destekleyen düşmanlara karşı birleşmeliyiz ve duayı dilimizden eksik etmemeliyiz." dedi.

Programın Devamı

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından şehitler ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.