Cammu Keşmir'de Sel ve Toprak Kayması: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Cammu Keşmir'de şiddetli yağışlar can aldı

Hindustan Times'ın bildirdiğine göre bölge ağır zarar gördü

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de etkili olan şiddetli yağışlar, yoğun sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, yaşanan afetlerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yağışlar altyapıda ciddi hasara neden oldu; köprüler yıkıldı, elektrik kesintileri yaşandı ve telekomünikasyon ağları devre dışı kaldı. Bu durum, kurtarma çalışmalarını da zorlaştırdı.

Demir yolu ve kara ulaşımında aksaklıklar görüldü; bazı yollar trafiğe kapatılırken, birçok tren seferi iptal edildi.

Kurtarma çalışmaları ve tahliyeler

Kurtarma operasyonları kapsamında 3 bin 500'ü aşkın bölge sakini selden etkilenen alanlardan tahliye edildi. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bölgedeki tüm okullar 27 Ağustos'a kadar kapatıldı ve sınavlar askıya alındı.

Bölgesel bağlam: Muson yağmurlarının etkileri

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl geniş çaplı doğal afetlere neden oluyor. Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi yaşamını yitirirken, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurumlar ve kurtarma ekipleri, etkilenen bölgelerde hasar tespit ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.