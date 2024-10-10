Can Ataklı'ya Şehit Babasıyla İlgili Sözlerinden Dolayı 10 Ay Hapis Cezası

Gazeteci Can Ataklı'nın Ceza Süreci

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, gazeteci Can Ataklı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, mahkeme bu cezayı erteleyerek sanığın 1 yıl denetim altında kalmasına hükmetti.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Duruşmaya sanık Can Ataklı katılmazken, avukatı Rabia Bayram mahkemede hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer bazı kuruluşların avukatları da duruşmada "müşteki" olarak yer aldılar.

Rabia Bayram, müvekkilinin suçlamalarının yasal unsurlarının bulunmadığını belirterek beraat talep etti. Müşteki avukatları ise Ataklı'nın cezalandırılmasını istedi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Can Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadelerin tahrik edici olduğu ifade ediliyordu. İfadelerin halkın bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlık beslemeye yönlendirdiği iddia edildi.

Video, birçok hesap ve grup tarafından paylaşarak geniş yankı uyandırdı. İddianamede, bu durumun kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu vurgulandı.

Can Ataklı'nın 1 yıl hapis cezası 10 aya indirildi ve cezası ertelendi. Sanık, 1 yıl süreyle denetime tabi tutulacak.