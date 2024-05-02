Can Atalay için ‘10 Ekim Gar Katliamı’ protestosu davasında beraat kararı verildi

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay hakkında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin kararına uymamış ve tahliye kararı vermemişti. Aynı mahkeme, yargılandığı bir başka davada Atalay için beraat kararı verdi.

Can Atalay, ‘10 Ekim Gar Katliamı’ protestosuna katıldığı ve bu gösteride konuşma yaptığı için ‘toplantı ve gösteri yasasına muhalefetle ve terör örgütü propagandası’ suçu ile yargılanıyordu. Bugün (2 Mayıs) yapılan duruşmada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iki ayrı suç için de Can Atalay hakkında beraat kararı verdi.