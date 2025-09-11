Can Holding Soruşturmasında 8 Şüpheliye Gözaltı, Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu

Can Holding soruşturmasında 8 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma işlemi gerçekleştirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding ile ilgili olarak suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda gözaltı ve arama işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında el koyma ve gözaltı kararlarına ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Yetkili makamların soruşturmaya ilişkin açıklamaları takip ediliyor; olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

