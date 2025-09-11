Can Holding Soruşturmasında 8 Şüpheliye Gözaltı, Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu

İstanbul'da Can Holding soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; Habertürk ve Show TV'nin de aralarında olduğu bazı şirketlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:01
Can Holding soruşturmasında 8 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma işlemi gerçekleştirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding ile ilgili olarak suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda gözaltı ve arama işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu bazı şirketlere el konuldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında el koyma ve gözaltı kararlarına ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Yetkili makamların soruşturmaya ilişkin açıklamaları takip ediliyor; olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

Can Holding'e yönelik soruşturmada Habertürk ve Show TV'nin aralarında olduğu bazı şirketlere konuldu.

