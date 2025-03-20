Çanakkale Boğazı'nda Türk Tankeri Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'nda Kolin-2 isimli tanker, yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:13
Çanakkale Boğazı'nda Türk Tankeri Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'nda Tanker Krizi

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri, yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Türk bayraklı ve 77 metre boyundaki "Kolin-2" isimli tanker, Kepez Limanı’na doğru yaklaşırken dümen arızası nedeniyle karaya sıkıştı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi. Suya gömülü halde bulunan tankerin kurtarılması için gerekli önlemler hızla alınıyor.

Tankerde 1960 metreküp atık bulunduğu belirtilirken, kurtarma operasyonunun ardından geminin yüzdürüleceği öğrenildi. Olayın detaylarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

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